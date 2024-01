COR.SPORT, Viola, una notte da mezza Champions

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio viene presentata questa mattina la sfida di questa sera al Mapei Stadium tra il Sassuolo e la Fiorentina e, in chiave viola, viene specificato come quella di Reggio Emilia per la squadra di Italiano sia l'opportunità migliore per vivere una notte con "mezza Champions" già in tasca. Una vittoria per far entrare il poker e chiudere il girone d’andata a 36 punti, migliorando quota 33 attuale che già rappresenta il punto più alto nell’ordine: per la Fiorentina dal 2015-2016 ad oggi (38 allora con Paulo Sousa in panchina), per la Fiorentina della gestione-Commisso, per la Fiorentina di Italiano e anche del tecnico nel suo percorso personale in Serie A. Metà strada di campionato come nessuno si aspettava per mettersi in tasca metà zona Champions, a sua volta obiettivo men che mai immaginabile ad agosto e che adesso tale è a prescindere da quello che sarà il risultato della partita di stasera contro il Sassuolo.

Semmai questa sarà l’occasione per allungare sulla concorrenza.