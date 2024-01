COR.SPORT, Viola, sprint su Rodriguez. Ma il suo ko...

Sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio si analizza il profilo di Brian Rodriguez, esterno uruguagio dell'America che la Fiorentina ha messo nel mirino per rafforzare il suo reparto offensivo.

Come spiega il quotidiano, Rodriguez arriva dall’altra parte del mondo e si porterebbe dietro la data del 29 ottobre come ultima partita giocata a causa di un infortunio non semplice al ginocchio sinistro, anche con parziale rottura del legamento collaterale mediale: ma la Fiorentina sta andando a tutta su Brian Rodriguez, esterno d’attacco di piede destro con netta preferenza per la fascia sinistra che in stagione ha messo insieme 14 gare, 4 gol e un assist nel Torneo d’Apertura prima di farsi male contro il Monterrey e lì la sua stagione si è interrotta: è ripresa con un paio di convocazioni di “prova” a fine dicembre, però senza minutaggio: adesso resta da vedere se il rientro c’è stato a tutti gli effetti in Club America-Querétaro giocata nella notte (italiana) appena trascorsa.