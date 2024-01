COR.SPORT, Viola, Ngonge e Faraoni dicono sì. Formule diverse

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

È Verona la città nel mirino della Fiorentina in ambito di mercato. Lo riferisce il Corriere dello Sport, approfondendo le trattative che i viola stanno portando avanti per Cyril Ngonge e Davide Faraoni, profili che fin da dicembre l’area tecnica si è annotata e sui quali, da qualche giorno, sta provando a stringere il cerchio. Secondo ciò che riporta il quotidiano, la Fiorentina ha incassato il sì al trasferimento da parte di entrambi i giocatori, ma le due trattative si snodano in maniera diversa.

Ngonge nelle ultime ore sembra essere diventato la priorità della Fiorentina, che mercoledì ha avuto un altro contatto col Verona per provare a chiudere. Sull'attaccante è forte la concorrenza dell’Aston Villa, ma il calciatore ha fatto presente che preferirebbe proseguire la carriera in Italia. La sensazione - si legge sul Corriere - è che possa essere trovato nel giro di non molto un accordo coi viola, per una cifra di poco superiore ai 10 milioni.

Mentre Faraoni è il profilo individuato dalla dirigenza di Commisso per tamponare l’emergenza a destra. Il Verona, nei dialoghi intercorsi con il ds Pradè, ha fatto capire di essere disposto a cedere il suo difensore - che è cercato anche dalla Salernitana - in prestito gratuito, con l’inserimento di una formula per il riscatto che a determinate condizioni può tramutarsi in obbligatorio.