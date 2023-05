COR.SPORT, Viola di maggio: quanti impegni questo mese

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Come scritto dal Corriere dello Sport iniziano oggi a Salerno gli impegni viola di un super maggio che darà il verdetto (quasi) finale della stagione della Fiorentina. Otto gare, senza respiro, in venticinque giorni da vivere con un’intensità quasi irripetibile fra la finale di Coppa Italia, le semifinali di Conference League e un campionato a cui nessuno vuole mentalmente rinunciare. Salernitana-Fiorentina di oggi pomeriggio è come un segnale di start perché rappresenta l’inizio di una corsa mozzafiato che la città spera di vivere al massimo, con il sogno di alzare un trofeo e tornare ad essere sempre più protagonista. Solo l’Inter in questo mese giocherà quanto la Fiorentina. Saranno settimane di pressione costante per la formazione di Vincenzo Italiano che ha già fissato il “Save the Date” per il 24 maggio, giorno in cui giocherà contro i nerazzurri di Simone Inzaghi la finale di Coppa Italia. Ma prima di quel momento ci sono 6 partite in 18 giorni. Vincenzo Italiano proprio nelle ultime ore ha spiegato chiaramente che giocare così tanto mette a dura prova, ma d’altra parte fa crescere anche moltissimo. In campionato il mese di maggio inizia come detto oggi in trasferta contro la Salernitana mentre domenica prossima i viola saranno allo stadio Maradona contro il Napoli, con entrambi gli impegni fissati alle 18. Due gare da onorare al massimo per non perdere il ritmo, però il primo vero bivio sarà giovedì 11 maggio quando è in programma la gara di andata delle semifinali di Conference League contro il Basilea allo stadio Artemio Franchi. Qui ci sarà un primo parziale verdetto europeo, mentre per la Serie A la domenica successiva sempre in casa alle 15 arriverà l’Udinese. Una sfida che non potrà accendere gli entusiasmi, ma da cui l’allenatore chiederà comunque i tre punti. Prevista per l’occasione una grande turnazione dal punto di vista della formazione in attesa del ritorno di Conference giovedì 18 maggio. Da questa sfida in Svizzera si capirà se anche il mese di giugno sarà vissuto al top per la Fiorentina, visto che il 7 a Praga, è prevista la finale della competizione internazionale.