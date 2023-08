COR.SPORT, Viola, che prova di forza su Gonzalez

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio viene data una chiave di lettura al rifiuto della Fiorentina all'offerta ricca del Brentford per Nico Gonzalez. Come spiega il quotidiano, quello che lascia in dote questa vicenda (sulla quale, anche alla luce di quello che di norma racconta il mercato, non sono esclusi nuovi scossoni né da parte del Brentford né di altre società) è la sensazione che la Fiorentina abbia voluto dare una prova di forza.

Ai suoi tifosi ma anche al campionato italiano. Rispedire al mittente oltre 40 milioni di euro per un giocatore pagato solo due anni fa 27 non è soltanto un gesto che, al giorno d’oggi, è difficile veder messo in pratica persino dai più blasonati club di Serie A, ma è anche sintomo che il progetto viola vuole essere motivo d’attrazione per giocatori dal calibro internazionale come Gonzalez.