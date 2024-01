COR.SPORT, Vargas, Everton o Luciano: almeno 1 arriverà

Era ormai stato raccontato e scritto da tanto tempo, Josip Brekalo era destinato a lasciare Firenze. Dopo essere sfumato il passaggio alla Dinamo Zagabria del tutto perfezionato, l’ex Torino si accaserà all’Hajduk Spalato in prestito secco e oneroso fino al termine della stagione, quando farà rientro alla Fiorentina, con cui ha ancora due anni di contratto.

Al suo posto, un esterno offensivo arriverà e sarà domani con ogni probabilità, se i contatti di questo fine settimana saranno sufficienti per trovare un punto d’accordo con l’Augsburg e definire il trasferimento di Ruben Vargas, a detta del Corriere dello Sport. La richiesta dei tedeschi non si smuove dai 10 milioni, così come la proposta da 7,5 milioni della Fiorentina che genera ancora distanza. Ma l’accordo può giungere grazie ai bonus, con quella di domani che sarà una giornata decisiva.

In ogni caso, un elemento arriverà, scrive il quotidiano. Potrebbe essere Luciano Rodriguez del Liverpool Fc di Montevideo, oppure Everton del Flamengo, oppure ancora Largie Ramazani dell’Almeria, tutti possibili piani B entrati o rientrati nel radar viola. Ma potrebbe essere anche un obiettivo differente da ognuno di questi, mai uscito e che internamente alla società viola ha preso forza dopo la rottura della trattativa per Brian Rodriguez. Di sicuro, Ruben Vargas o un altro, domani però tutto sarà più chiaro e finalmente Italiano avrà il nome nuovo per l’attacco - chiosa il giornale -.