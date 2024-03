COR. SPORT, Troppo Milan per questa Fiorentina

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Non era la serata giusta per perdere, e invece la Fiorentina esce dal Franchi con zero punti. Lo scrive Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport. "Troppo Milan per questa Fiorentina" il titolo scelto dal quotidiano romano, che evidenzia il maggior tasso di qualità dei rossoneri rispetto a una squadra, quella di VIncenzo Italiano, che ha avuto comunque il merito di rimanere sempre in partita. A fare la differenza sono stati due top-player, Mike Maignan e Rafael Leao: il primo è stato decisivo in almeno un paio di interventi (strepitosa la parata su Belotti a inizio ripresa); il secondo ha fatto il bello e il cattivo tempo partendo dalla sinistra e affettando, con e senza palla, la sbadata difesa di casa, imprimendo il marchio alla gara con l'assist per Loftus-Cheek e col gol del definitivo 2-1.

La Fiorentina esce a testa alta, dopo aver mostrato però ancora una volta i soliti difetti strutturali: il poco peso offensivo e soprattuttto un atteggiamento difensivo a tratti improponibile contro una squadra come il Milan e contro avversari come Leao, che nell'occasione del 2-1 ha approfittato di una vera e propria voragine difensiva che si è creata una manciata di minuti dopo il momentaneo pari viola di Duncan.