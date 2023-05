COR.SPORT, Tesoretto viola: la finale di UECL vale 3 mln

FirenzeViola.it

Come spiega questa mattina Il Corriere dello Sport-Stadio, il doppio confronto con il Basilea metterà in palio un’altra fetta di tesoretto per le casse della Fiorentina, che oltre a puntare alla finale di Conference League (traguardo di per sé molto prestigioso) spera anche di ricevere in dote i 3 milioni di euro promessi da Nyon alle squadre impegnate nell’ultimo atto del torneo: un bonus non da poco da sommare ai 9.330.000 euro già incassati nel lungo percorso viola partito ad agosto.