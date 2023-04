COR.SPORT, Stop al PNRR: i rimpianti di Commisso

FirenzeViola.it

Sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio trova stamani ampio risalto il tema legato al no dell'UE ai 55 milioni del PNRR per il restyling dello stadio Franchi. Nella fattispecie il quotidiano dedica un focus alle reazioni del club viola: è fuori strada chi si immagina una Fiorentina felice per il finanziamento negato da Bruxelles al Comune di Firenze: Commisso e gli altri dirigenti ormai la vicenda-stadio la seguono sì con spirito di collaborazione nei confronti dell’amministrazione Nardella, ma anche con un certo distacco se non per interessarsi alle cose che riguardano il club. Come l’accordo (da trovare) per il rinnovo della concessione sul “Franchi” e, soprattutto, la difesa degli interessi di squadra e tifosi. Commisso ormai da mesi assiste da soggetto interessato per ovvi motivi e ripensa alle risposte non avute dal Comune: a queste condizioni continuerà a non mettere nemmeno un euro.