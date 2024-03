COR. SPORT, Si riparte: viola in campo nel ricordo di Joe

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

"Dopo aver reso omaggio nella giornata di ieri al direttore generale della Fiorentina Joe Barone - omaggio che probabilmente sarà ripetuto questa mattina - la squadra di Vincenzo Italiano si prepara a scendere in campo al Viola Park per il complicato ma doveroso ritorno agli allenamenti". La Fiorentina ricomincia dalla giornata di oggi, dal Viola Park e dall'allenamento in programma alle ore 11 una nuova tappa, successiva alla scomparsa di uno degli uomini chiave in società. Il Corriere dello Sport stadio cerca di proiettarsi sul campo e su cosa aspetta i viola, ancora scossi dal lutto.

Dopo un altro saluto a Barone, si scenderà in campo per iniziare a preparare la gara di sabato 30 marzo con il Milan. Un match in programma allo stadio Artemio Franchi, teatro di una serata probabilmente connotata dal ricordo del dirigente scomparso. La squadra torna a lavoro, con Kouame e Castrovilli pienamente recuperati e quindi per Vincenzo Italiano tutti a disposizione tranne i nazionali (Milenkovic, Nico Gonzalez, Bonaventura, Comuzzo e Kayode).