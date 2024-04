COR. SPORT, Se Nico gira la Fiorentina spicca il volo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Anche il Corriere dello Sport si concentra sul rendimento di Nico Gonzalez. Serve il vero Nico alla Fiorentina domani a Plzen nell’andata dei quarti di finale di Conference League e, in generale, in questo ultimo mese e mezzo di stagione in cui la squadra viola si gioca tutti gli obiettivi, fissati e non. Soprattutto, “quel” Nico Gonzalez è stato decisivo più spesso che ogni tanto e saper di poter contarci ad un livello così alto per la formazione viola era un incentivo.

Sarà un caso ma non lo è, nella sua miglior versione c’è stata la miglior versione della Fiorentina in stagione. A renderlo un calciatore normale, e normale non è, proprio il fatto di far fatica ad accendersi per lunghi tratti, a volte per tempi interi, a scomparire poi nelle pieghe di una partita che non lo vede protagonista. L’infortunio ha spezzato un inizio di stagione ad alti livelli. Ma contro la Juventus ha fatto rivedere i suoi colpi. Se Nico gira la Fiorentina spicca il volo e Italiano spera di avere il suo numero 10 al massimo per la Conference e il finale di campionato.