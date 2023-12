COR.SPORT, Rosso a Lukaku ok ma incoerente col metro usato

FirenzeViola.it

Tanti erorri, secondo il Corriere dello Sport, per il direttore di gara Rapuano. Secondo il quotidiano infatti, è molto dubbio il secondo giallo per Nicola Zalewski, non solo perché in quella circostanza c'erano sette difensori giallorossi contro quattro attaccanti gigliati, ma anche perché pochi minuti prima Kayode aveva fattoun fallo anche peggiore ed era stato graziato. Sul primo giallo dato invece all'italo-polacco, il fischietto non lascia proseguire un azione che avrebbe lasciato Bonaventura a tu per tu contro Rui Patricio. Giusti invece il rosso a Lukaku e il rigore non concesso per fallo di mano di Mancini.