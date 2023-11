COR.SPORT, Rinnovo vicino per Jack, Duncan e Kouame

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

La Fiorentina, tra i calciatori col contratto in scadenza nel 2024 e quelli con termine già oggi posticipato al 2025, arriva a ben tredici elementi. Il Corriere dello Sport ne ha fatto un punto sulle sue pagine di oggi.

Sono otto quelli in scadenza a giugno, tutti con opzione per un altro anno ad eccezione di Castrovilli (con cui i dialoghi si sono interrotti da un bel po’). Tutti che, quindi, non destano troppa preoccupazione al club. Per Pierozzi e Mina si vedrà a fine stagione, mentre per Bonaventura, Duncan e Kouame la sensazione è che il rinnovo sia molto vicino - si legge -.

Per quel che riguarda quelli in scadenza nel 2025, anche in questo caso, molti hanno l’opzione per il 2026 a favore del club (come Biraghi, Comuzzo e Amatucci). Tra questi, le questioni più complesse sono relative a Terracciano e Martinez Quarta, su cui la società avrà ancora da lavorare.