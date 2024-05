COR.SPORT, Polverosi: "Rocco, adesso serve chiarezza"

FirenzeViola.it

Nell'editoriale odierno sulle pagine de Il Corriere dello Sport-Stadio, la prima firma Alberto Polverosi analizza la situazione in casa Fiorentina alla luce della sconfitta di Atene e delle prospettive di rivoluzione del club. Ecco alcuni dei concetti espressi dal giornalista: "Ora serve chiarezza. Molta chiarezza. La sconfitta di Atene apre una lunga riflessione sul futuro della Fiorentina, sulla sua dimensione, sugli obiettivi da fissare. Non sarebbe stato lo stesso se avesse portato a casa la Coppa, in quel caso il potenziamento della squadra e della società sarebbe stato una conseguenza indotta dalla partecipazione all’Europa League.

Ora invece bisogna capire, o meglio, deve essere la società nella persona di Commisso, il proprietario e presidente del club, a indicare la strada. Esistono due possibilità: restare così come adesso o puntare a una crescita tecnica dopo aver realizzato quella strutturale con la creazione del Viola Park. Per crescere i ritocchi devono essere di qualità assoluta e implicano investimenti notevoli. In ogni caso, è importante fare chiarezza e questo compito spetta a Commisso, che deve essere chiaro con i tifosi. Ce n’erano novemila ad Atene e quelli devono sapere".