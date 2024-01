COR.SPORT, Patto Italiano-senatori contro le difficoltà

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio parla di un patto tra Italiano e i senatori dello spogliatoio viola. Biraghi e compagni non hanno ancora vinto nel nuovo anno, considerando che in Coppa Italia hanno avuto la meglio del Bologna solamente ai rigori, in quattro partite. Ecco allora che la Fiorentina, affidandosi ai suoi giocatori di maggiore qualità ed esperienza dovrà cercare di superare le grandi difficoltà di questo 2024.

Tutti devono assumersi le proprie responsabilità per rinsaldare l'unione all'interno dello spogliatoio e provare a portare a termine nel migliore dei modi una stagione che vede la viola protagonista assoluta sia in Italia che in Europa. Nei periodi di difficoltà, la Fiorentina di Italiano, come dimostrano i risultati, ha sempre risposto presente. Domenica la sfida affascinante e complicata contro l'Inter. Una gara in cui dovranno essere i calciatori con maggiore esperienza, da Arthur a Bonaventura, da Milenkovic a Terracciano a guidare i compagni.