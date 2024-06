COR.SPORT, Ora un mese di riposo: si ripartirà a luglio

© foto di Claudio Giovannini

Terminata la stagione, adesso la squadra beneficerà di un mese di vacanza (a parte i viola impegnati con le rispettive Nazionali) per poi ritrovarsi nella prima settimana di luglio a Firenze per sostenere le consuete visite mediche d’inizio stagione. Come scritto questa mattina dal Corriere dello Sport-Stadio, il ritiro estivo si terrà al Viola Park e avrà inizio intorno alla seconda settimana di luglio (l’anno scorso iniziò il 12).