COR.SPORT, Offerta Ngonge. Più nomi per cambiare Nzola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Sabato, nonostante per la Fiorentina fosse giorno di partita, sono proseguiti i contatti col Verona per Cyril Ngonge. I viola stanno per formulare la prima offerta ufficiale, che dovrebbe arrivare a circa 8 milioni di euro. Facile pensare ad un primo rifiuto da parte dell’Hellas che per il giocatore ne chiede 12, ma rimane la volontà da parte di giocatore e società di chiudere la trattativa. Tutto infatti lascia pensare che se la Fiorentina alzerà la sua offerta, arrivando quantomeno alla doppia cifra, e inserirà una contropartita tecnica giudicata adeguata (potrebbe essere anche l’intero cartellino del giovane Pierozzi) la sintesi potrà essere trovata in fretta (la Fiorentina vorrebbe chiudere in tempo per la Supercoppa).

Lo riporta il Corriere dello Sport, che al tempo stesso sottolinea come in casa Fiorentina ci si stia interrogando anche su Nzola, sempre meno convincente. Per questo, non è da escludere che l’angolano possa partire da qui a fine gennaio (anche se la questione non è la priorità del club). Qualora si concretizzasse l’addio, seppur difficile, per il quotidiano restano difficili le ipotesi che vedrebbero la Fiorentina su Simeone, Muriel e Belotti. Mentre un nome che la società di Commisso potrebbe tornare a sondare con attenzione è quello di Toni Martinez del Porto (c’era stato un contatto la scorsa estate ma i costi allora erano alti) così come quello di Andrej Kramaric, punta e bandiera dell’Hoffenheim che nel recente passato è stato più volte proposto dal suo entourage a club italiani, trovando però risposta negativa - chiosa il quotidiano -.