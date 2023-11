COR. SPORT, Nuova viola: meno possesso, più cinismo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nuova Fiorentina più cinica: lo scrive il Corriere dello Sport, che torna sulla vittoria della Fiorentina col Bologna evidenziando il dato sul possesso palla. 61% per la squadra di Thiago Motta, solo 39% per quella di Vincenzo Italiano. Un dato che apparentemente va contro ai dettami del tecnico viola, ma che si inserisce in quello che il Corriere sostiene sia un cambio di mentalità.

Era già accaduto a Napoli, in occasione di un'altra vittoria, che la Fiorentina concedesse il possesso all'avversario. Il diverso approccio, riscontrabile anche in un baricentro della squadra spostato più in basso, ha permesso alla Viola di essere comunque pericolosa sotto porta e di tornare alla rete in campionato dopo più di un mese, proprio dalla gara di Napoli. Quattro occasioni, due reti: la Fiorentina sta affinando la mira sotto porta.