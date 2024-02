COR.SPORT, Non ideale il clima, come Sarri per Italiano

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella sua edizione odierna, il Corriere dello Sport confronta le principali squadre dentro la corsa all’Europa, tra cui la Fiorentina, scrivendo che il suo 2024 è fin qui un disastro. Specie se si pensa che a fine 2023 era quarta in classifica, mentre ora si ritrova settima. Eppure, se confrontiamo il rendimento attuale col campionato scorso (quando la Fiorentina è arrivata ottava entrando in Conference per la squalifica della Juve), oggi ha sette punti in più, ha segnato otto gol in più e ne ha subiti due in meno. L’allenatore parla di un eccessivo allarmismo, mentre i tifosi a Empoli hanno contestato. Clima non proprio ideale.

In tutto ciò, lunedì sera al Franchi si presenterà la Lazio. Ricordando che i precedenti contro la squadra di Sarri fanno paura: cinque partite di campionato, quattro vittorie laziali, un pareggio, dieci gol segnati dai biancocelesti, uno dai viola. Vale la pena ricordare - si legge sul quotidiano - che Sarri ha battuto Italiano quasi sempre allo stesso modo, in contropiede. Nella speranza che a questo giro si possa assistere a qualcosa di diverso.