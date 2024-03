COR.SPORT, Nico terzino, Beltran timbra due volte: Italiano studia l'Argentina

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Nelle notti scorse, a distanza di ore, l'anima argentina della Fiorentina ha dato alcuni segnali. Si concentra su questo il Corriere dello Sport, che analizza le prestazioni di Nico Gonzalez e Lucas Beltran, rispettivamente con nazionale maggiore e Under 23. L'ex Stoccarda - come anticipato - è stato protagonista di 45 minuti da titolare contro El Salvador, ma in un ruolo che a Firenze non ha ancora ricoperto: l'esterno della linea difensiva. Un esperimento che è durato un tempo (Gonzalez è rimasto negli spogliatoi nell’intervallo) e, raccogliendo cronache e appunti sempre dei cronisti al seguito dell’Argentina, non con grandi consensi - si legge sul quotidiano -. Sicuramente non il suo ruolo naturale, ma Italiano recupererà sicuramente il video della partita per farsi un’idea e per parlarne magari poi con il calciatore, a sua volta convinto (Italiano) che Nico può fare tutta la fascia sinistra. Terzino è un’altra cosa, però un occhio ce lo butterà.

Due gol invece per l'ex River Plate con la nazionale Under 23, che quest'estate giocherà le Olimpiadi. Il “Vichingo” ha confezionato vantaggio e allungo dei suoi confermandosi in ottimo periodo di forma e più che mai in confidenza con la porta avversaria. Tutte buone notizie per Italiano verso il Milan e la ripresa del campionato, pur sapendo che Beltran (e Gonzalez) li avrà come quasi sempre accade per ultimi quando la settimana che comincia avrà già passato la metà del suo percorso. Beltran però sarà ancor più fondamentale se si pensa che col Milan mancherà Bonaventura, che non ha scontato la squalifica contro l'Atalanta dato il match non disputato. Se dimostrerà di star bene, giocherà. Idem Gonzalez: non da terzino ovviamente - chiosa il Corriere -.