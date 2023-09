COR.SPORT, Nico ha la 10 non solo per l'aspetto tecnico

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport si concentra sulla partita di questa sera tra Inter-Fiorentina, porgendo particolare attenzione sulla "sfida dei dieci" tra Nico Gonzalez e Lautaro Martinez. Il numero portato sulle spalle di Nico rappresenta, nel caso della Fiorentina, il segno dell’affermazione dentro la squadra viola, non solamente per l'aspetto tecnico. Rappresenta senso di appartenenza, voglia di legare il nome in maniera indissolubile a quello della Fiorentina. Nico ha trasmesso tutta la sua voglia di diventare grande in questo club anche ai connazionali Beltran e Infantino e, siccome i migliori esempi si fanno con i fatti, ecco un gol al Genova al debutto, uno al Lecce e due al Rapid Vienna. In 86 presenze in maglia Viola Nico ha collezionato 86 presenze, 26 reti e 14 assist.

In un gol su due c'è lo zampino dell'argentino, ma adesso che ha la 10 sulle spalle non gli basta più. Quel numero significa anche assumersi responsabilità precise, elaborarle e trasferirle nella maniera giusta al resto del gruppo: come fa Lautaro nell'Inter. Stasera Nico potrà contare anche su un altro argentino, Lucas Beltran, che Vincenzo Italiano schiererà subito in campo nella partita di San Siro.