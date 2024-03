COR.SPORT, Nico Gonzalez: la sua crisi parte da lontano

FirenzeViola.it

Tra le pagine del Corriere dello Sport-Stadio ci si domanda se è nata prima la crisi della Fiorentina o quella di Nico Gonzalez. Lo smarrimento dell’attaccante argentino ha una data ben precisa, sottolinea il quotidiano, ossia il 14 dicembre scorso, quando Nico fu costretto ad abbandonare il terreno di gioco della Groupama Arena del Ferencvaros dopo soli 20 minuti per una lesione ai muscoli della coscia. Un calvario durato un mese, con il ritorno in campo nella partita al Franchi contro l’Inter, in cui Nico fallì un calcio di rigore.

Nel 2024 il numero 10 viola è riuscito a convincere soltanto nel match contro il Frosinone, per il resto tante ombre e pochissime luci. Adesso però serve un cambio di marcia immediato, magari grazie allo stimolo della convocazione in Nazionale per le amichevoli contro El Salvador e Costa Rica. Intanto il prossimo incontro della Fiorentina è in programma di nuovo a Budapest contro il Maccabi Haifa e vedremo se Italiano deciderà di far rifiatare l’esterno per prepararlo al meglio alla gara contro la Roma o continuerà a dargli minutaggio per farlo tornare al 100%,