COR. SPORT, Maledetti rigori: già 4 punti persi

"Sono punti persi, partite non vinte". Il Corriere dello Sport - Stadio comincia così lo spazio dedicato alla Fiorentina, citando le parole pronunciate da Vincenzo Italiano nel post-partita contro la Roma in riferimento al rigore fallito da Cristiano Biraghi sul parziale di 2-1 per i viola. Non il primo errore dagli undici metri per una Fiorentina che ha il record negativo in Europa, con 4 penalty falliti in campionato (5 in totale, aggiungendo quello di Ikone in Supercoppa col Napoli). Tutti errori arrivati nel 2024, errori che hanno danneggiato la classifica in campionato. Il Corriere stima infatti che siano 4 i punti persi per "colpa" del dischetto: 1 col Sassuolo a inizio gennaio (sull'1-0 Bonaventura sbaglia), 1 con l'Inter pochi giorni dopo (Nico, parato da Sommer sull'1-0) e infine i 2 di domenica, con Biraghi che si è lasciato ipnotizzare da Svilar.

Una vera e propria fobia del dischetto a tratti inspiegabile, se si pensa che prima di gennaio la Viola aveva trasformato gli ultimi dieci rigori nei due finali di Coppa Italia contro Parma e Bologna, dimostrandosi infallibile dagli undici metri.