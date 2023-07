COR.SPORT, Le due alternative se parte Amrabat

FirenzeViola.it

Come riportato dal Corriere dello Sport, il Manchester United comincia a fare "sul serio" per il centrocampista viola Sofyan Amrabat. Dalla sua cessione si potrebbe (anche se non è sicuro) sbloccare il mercato. Intanto la Fiorentina sta individuando dei profili per sostituire il marocchino. Il favorito è Morten Hjulmand che però è molto complicato da prendere per diversi motivi, in primis quello economico. La seconda scelta è Kerem Demirbay. Il centrocampista del Lecce ha tutte le qualità che piacciono a Vincenzo Italiano: : tempi, senso della posizione, attitudine al contrasto e all’interdizione, qualche assist in canna che non fa mai male in assenza di doti realizzative. Il prezzo-base del danese è di 25 milioni e sarà difficile scendere sotto questa cifra.

Demirbay ha invece caratteristiche molto diverse rispetto a Hjulmand. Oltre ad essere mancino e avere qualche anno in più (Hjulmand 24 e Demirbay 30), il centrocampista tedesco ha molto più sviluppato il senso del gioco in verticale. Il calciatore del Leverkusen può fare anche il trequartista e questo può essere un valore aggiunto se il tecnico viola decide di continuare con il 4231. Demirbay ha il contratto in scadenza nel 2024 e, di conseguenza, costa meno rispetto a Hjulmand. Ma la Fiorentina se deve fare uno sforzo, lo fa proprio per il centrocampista del Lecce.