COR.SPORT, La Lazio valuta Ikoné. Per i viola vale 10 mln

L'edizione odierna del Corriere dello sport, nel suo spazio dedicato al mercato della Lazio, fa il nome di Jonathan Ikoné come possibile rinforzo per il reparto offensivo di Maurizio Sarri. Il club biancoceleste come è ormai noto cerca un esterno offensivo a buon mercato e l'ex Lille potrebbe essere il profilo giusto. La Fiorentina potrebbe lasciarlo partire solo in caso di un'offerta da almeno 10 milioni di euro (due anni fa il club di Commisso ne sborsò 15 per portarlo a Firenze), visto che i viola a quel punto dovrebbero riuscire a trovare un sostituto del francese.