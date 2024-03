COR. SPORT, La Conference per rilanciare la stagione

FirenzeViola.it

Il pari contro la Roma ha lasciato l'amaro in bocca: l'ha fatto soprattutto per quanto riguarda una consistente della tifoseria insoddisfatta della maggior parte delle prestazioni offerte dalla squadra nell'ultimo periodo. Il Corriere dello Sport punta quindi alla sfida col Maccabi Haifa come uno snodo cruciale della stagione: la Fiorentina riparte dal 4-3 conquistato a Budapest una settimana fa, un risultato che, se coniugato al momento di forma altalenante della Viola, non lascia tranquilli Biraghi e compagnia. Anche lo scorso anno, infatti, più di una volta i viola rischiarono la disfatta proprio nella gara di ritorno. Quella che preoccupò maggiormente in tal senso fu contro il Lech Poznan, con i polacchi che a Firenze vinsero 3-2 mancando per poco la rimonta.

Per questo quello che sta ripetendo Italiano alla squadra in questi giorni è un concetto semplice: attenzione massima, testa al Maccabi. Dall'ottavo di Conference passa una grossa fetta della stagione viola. Un'eliminazione svaluterebbe ulteriormente il lavoro della società e anche quello del tecnico che, in attesa di capire il suo futuro, non può fallire l'appuntamento di giovedì.