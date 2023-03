COR. SPORT, L'oro seduto: che impatto da chi entra

Sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio ci si concentra sull'impatto che in stagione hanno fin qui avuto i giocatori della Fiorentina subentrati a gara in corso dalla panchina. Come spiega il quotidiano, da inizio stagione (contando tutte le competizioni in cui Biraghi e compagni sono coinvolti) sono state 20 le volte in cui un giocatore entrato a partita in corso è riuscito a dare un contributo per cambiare le sorti del risultato finale (con un gol, un assist o un rigore procurato): un numero altissimo che, se messo in paragone con quelli delle altre squadre di A, è inferiore solo al Napoli (21) che tuttavia può vantare numeri migliori in ogni reparto oltre che una rosa più forte rispetto a quella di Italiano. Il dato con gli azzurri, tuttavia, è in perfetta parità se si prende in esame solo il campionato: per i viola, infatti, l’apporto arrivato dalla panchina è stato fin qui di 15 gesti tecnici decisivi (11 gol e 4 assist), lo stesso totalizzato dalla squadra di Spalletti (12 reti e 3 passaggi vincenti).