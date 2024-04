COR. SPORT, L'Atalanta cresce attraverso il calcio, la Viola con le strutture

FirenzeViola.it

Questi alcuni passaggi dell'editoriale scritto sul Corriere dello Sport - Stadio dal giornalista Alberto Polverosi in vista di Fiorentina-Atalanta: "Si ritroveranno diciassette giorni dopo la tragedia. Dopo quella terribile domenica che i fiorentini non dimenticheranno mai, ma che ha colpito anche chi avrebbe ospitato Joe Barone e la sua squadra. […] Per il recupero di campionato si aspettano i risultati di Europa e Conference League con la speranza di giocarlo una settimana dopo l’ultima giornata: significherebbe una finale europea per tutt’e due […] Sono le uniche squadre ancora in corsa su tutti i fronti, segno che la loro stagione va considerata già adesso positiva. […] In campionato la Fiorentina dà la sensazione di aver ceduto un po’. […] Atalanta invece ha ripreso a correre, pari a Torino con la Juve, trionfo al Maradona col Napoli.

[…] È diverso il momento così come la struttura, il livello delle due squadre. […] Molti a Firenze indicano l’Atalanta come il modello da seguire per tornare ai livelli dei migliori anni di Della Valle. In realtà la linea dei due club è profondamente diversa. Il club di Percassi è cresciuto attraverso il calcio. […] La Fiorentina cresce invece attraverso le sue strutture”.