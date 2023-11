COR.SPORT, Italiano valuta Beltran-Nzola dopo la sosta

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Focus sulle punte della Fiorentina da parte del Corriere dello Sport. Da una parte Lucas Beltran, 0 gol all’attivo in 10 presenze e 367 minuti in campionato, 2 gol e 258 minuti in Conference League (totale: 2 gol in 15 presenze e 625 minuti). Dall'altra Mbala Nzola, 1 gol in 11 presenze e 646 minuti in campionato, 0 gol in 4 presenze e 192 minuti in Conference (totale 1 gol in 15 presenze e 838 minuti).

Il quotidiano spiega come Italiano stia valutando di provarli insieme, dopo la sosta. Perché l’argentino è considerato dal mister adatto a fare o il centravanti o a giocare in appoggio alla punta di riferimento partendo da posizione arretrata. Oppure, nel 4-2-3-1 potrebbe stare nel ruolo che è di Bonaventura - si legge -. Una soluzione, quella di vedere Beltran e Nzola insieme in campo, che il tecnico potrebbe provare per risolvere d’urgenza un problema non da poco, quello del gol.