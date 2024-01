COR.SPORT, Italiano tocca con mano i limiti dell'attacco

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio il condirettore del giornale Alessandro Barbano dedica un approfondimento legato alla sconfitta di ieri della Fiorentina contro il Napoli in Supercoppa. Ecco la parte in cui si analizza la prestazione della squadra di Italiano: "Mazzarri imbriglia la Fiorentina nella sua gelatinosa tela del ragno, poi la colpisce con Simeone, imbeccato da uno stupendo corridoio di Juan Jesus. E poi si mette in trincea, in attesa del novantesimo che prima o poi arriverà. È bello? No. È giusto? Neanche.

Funziona? Sì, funziona. I viola sbattono e sbattono, ma una volta di più Italiano tocca con mano i limiti di un attacco che fa fatica a vedere la porta, perfino dal dischetto del rigore. Il più lucido è come sempre Bonaventura, che affonda da tre quarti a trequarti con indomito agonismo e buona tecnica, ma stavolta non ha sponde. Stavolta Beltran dorme, Ikoné sfarfalla, Duncan esita, e poi ancora Nzola vagola, e Sottil cincischia, e la manovra viola va in fumo".