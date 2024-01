COR.SPORT, Italiano e le big: dopo 3 anni il decollo?

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio è presente quest'oggi un focus legato alle panchine delle big-8 di Serie A che rischiano tutte di cambiare nel corso della prossima estate: "Fermento panchine con l’ombra di Conte. Le altre big e la rivoluzione potenziale: c’è Palladino" è il titolo scelto dal quotidiano che - a proposito della situazione viola - sottolinea come Italiano abbia portato la Fiorentina dentro la lotta per la Grande Europa: chi non aveva fatto i conti con lui è costretto a rapportarcisi ora.

Italiano è scadenza, anche se ha una opzione per il 2025 legata al piazzamento in Europa. Più il tempo passa più sembra andare nella direzione di un futuro nuovo: Italiano è al terzo anno, sembra un tempo giusto per decollare.