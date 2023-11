COR.SPORT, Il punto sul probabile undici di San Siro

FirenzeViola.it

Sulle pagine del Corriere dello Sport si inizia ad ipotizzare quale possa essere l’undici che sabato sera scenderà sul terreno di gioco del Meazza per affrontare il Milan. Il principale nodo da sciogliere per Vincenzo Italiano è sulla gestione dei sudamericani: uno tra Quarta e Mina giocherà al fianco di Milenkovic, vista l’assenza di Ranieri, e tutto lascia presagire che l’indiziato principale per partire dal primo minuti sia l’argentino, non solo per il buon rendimento avuto finora, ma anche perché con la Seleccion non è mai stato impiegato, a differenza del colombiano che viene da 90 minuti giocati contro il Paraguay.

Se per la difesa ci sono diverse certezze (dovrebbero completare il reparto Kayode e Parisi), molti dubbi restano per il reparto offensivo e, in tal senso, l’osservato principale sarà Nico Gonzalez: nonostante i soli 20 minuti giocati contro il Brasile, Italiano potrebbe decidere di usarlo a gara in corso, schierando titolari gli scalpitanti Ikone e Brekalo. Nell’allenamento in programma quest’oggi al Viola Park, il tecnico si darà certamente qualche risposta, anche per quanto riguarda il compagno da affiancare ad Arthur - Duncan è favorito su Mandragora - e per la prima punta, con il solito ballottaggio serrato tra Beltran e Nzola.