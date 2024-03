COR. SPORT, Il paludoso rapporto Italiano-Firenze

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sul Corriere dello Sport - Stadio, oggi, è presente un fondo sulla Fiorentina a cura del giornalista Alessandro Mita: "Ci sono dei momenti in una stagione in cui bisogna azzerare tutto, soprattutto i problemi, le critiche, le delusioni. […] L’Europa League è l’obiettivo della squadra di Italiano, che già oggi deve dare un segnale: archiviare il prima possibile la sfida con gli israeliani, battuti all’andata a Budapest con un pirotecnico 4-3. Non si può rischiare di andare in apnea anche stavolta.

[…] Vincenzo Italiano, poi, non è uscito dalla palude di un rapporto incompiuto con Firenze: stimato sì, ma non amato come altri allenatori della storia viola, a volte ferocemente criticato da una parte della tifoseria (non dalla curva) quando le cose non sono andate bene. […] Non sappiamo se a fine stagione il tecnico resterà o se ne andrà, di certo per quanto fatto dal 2021 a oggi la sua Fiorentina dovrebbe lasciare (e lo meriterebbe) la prova tangibile della propria esistenza".