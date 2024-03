COR. SPORT, Il confronto con l'anno scorso è positivo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Molto spesso quest'anno il rendimento della Fiorentina ha suscitato delle sensazioni negative, o comunque volte al pessimismo. In effetti i viola sono stati capaci di grandi imprese ma anche di prove deludenti.Ma la percezione del reale andamento della Fiorentina è stata offuscata proprio dai risultati (e dagli approcci) altalenanti, perché i fatti dicono altro e cioè che, finora, i viola hanno raccolto più della passata stagione. Lo scrive il Corriere dello Sport - Stadio, che nell'edizione odierna analizza i numeri della squadra di Italiano paragonandoli a quelli della scorsa stagione:

"Per dare un'idea precisa, il campionato scorso dopo ventinove giornate vedeva la Fiorentina nona con quarantuno punti ottenuti. Adesso invece i giocatori di Italiano occupano l'ottava posizione della classifica con quarantatré punti, vale a dire due in più. Senza dimenticare oltretutto che dovrà essere recuperata la partita contro l'Atalanta (valida per il ventinovesimo turno) e quindi potenzialmente il distacco rispetto a un anno fa potrebbe essere di addirittura cinque lunghezze".

Anche in Conference il bilancio pare migliore, con la Fiorentina che, a differenza dell'anno scorso, è riuscita a passare per prima nel girone evitando i playoff. In Coppa Italia pure, il piatto per ora sorride se si pensa che l'anno scorso la Viola era arrivata in semifinale dopo aver battuto il Torino, mentre questa volta sul percorso verso il penultimo atto della competizione ha dovuto eliminare il Bologna, squadra rivelazione. Insomma, per adesso lo score di Italiano pare migliore rispetto a quello di dodici mesi fa.