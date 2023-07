COR.SPORT, Gonzalez e Amrabat due situazioni opposte

FirenzeViola.it

L'edizione odierna del Corriere dello Sport, dedica un articolo al rientro a Firenze di Sofyan Amrabat e Nico Gonzalez. Grandi differenze tra i due giocatori: il primo probabilmente è solo di passaggio, mentre il secondo vuole mettersi al centro della stagione Viola. I due non partiranno oggi insieme alla squadra per Belgrado, dove per domani è in vista l'amichevole contro la Stella Rossa, ma rimarranno al Viola Park per allenarsi e lo faranno anche per tutto il fine settimana quando gli altri giocatori saranno invece a riposo.

L'argentino è sicuramente il giocatore più atteso, quello che dovrà trascinare la squadra di Vincenzo Italiano, il marocchino invece è un giocatore in sand-by in attesa di un'offerta da 30 milioni che però ancora non è arrivata, anche se ieri il Manchester United si è rifatto avanti. Gonzalez appena arrivato al Viola Park ha salutato con un grosso sorriso il neoacquisto della Fiorentina Arthur Melo con una grande voglia di iniziare questa stagione insieme. Insomma due situazioni completamente diverse, soprattutto a livello mentale.