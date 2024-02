COR.SPORT, Frena Nico, frena la Viola: serve il n. 10

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Serve Nico Gonzalez, non disperatamente, ma tanto. Lo scrive il Corriere dello Sport, sottolineando che la Fiorentina necessita di ritrovare il suo numero 10 per ritrovare sé stessa, quella dei primi due mesi in stagione, conditi da nove gol e due assist dell’argentino, messi insieme tra Serie A e Conference League in diciannove partite complessive, con un’incidenza notevolissima sui risultati in questo caso della Fiorentina. Riprova dell’assunto: ha frenato Nico Gonzalez, ha frenato la Fiorentina. Tra ottobre e novembre, e guarda caso (anzi, no) l’unico successo in mezzo a quattro sconfitte dell’altro periodo critico oltre a quello attuale ha avuto la sua firma (e di Bonaventura) nel 2-1 al Bologna.

C’è stato il rientro, arricchito purtroppo dal rigore sbagliato contro l’Inter. Poi cinque giorni dopo l’Inter, cioè venerdì scorso a Lecce, Gonzalez ha ricominciato di nuovo dalla panchina, evidentemente alla ricerca ancora non completata di una buona condizione atletica, e nei minuti dal suo ingresso in campo che stavolta sono stati venticinque non è riuscito a lasciare tracce di sé. Serve il calciatore che “spacca” le partite, l’attaccante capace di deciderle da solo con un tiro, un colpo testa, un’invenzione nel cuore della difesa avversaria. Serve Nico, alla Fiorentina e a Italiano.