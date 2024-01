COR.SPORT, Franchi ostaggio della politica. Barone...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio è presente un fondo della prima firma Alberto Polverosi che prende posizione a proposito della vicenda legata allo stadio Franchi e alla querelle tra Fiorentina e Comune. Ecco alcuni passaggi: "L ’ultimo politico, in ordine di apparizione, è stato Matteo Salvini: “Rattoppare il Franchi non serve. Sono disponibile per un nuovo stadio”. Ci pensa lui, come no. Un altro Matteo, ex sindaco di Firenze, era intervenuto settimane prima: “Lo stadio Franchi? Mai visto un progetto senza soldi”, aveva detto Renzi.

Fra un Matteo e l’altro aveva parlato da politico anche Barone, che di professione fa il direttore generale di una società di calcio, la Fiorentina: “Voi votate sempre gli stessi e così le cose non cambiano”, aveva detto rivolgendosi a un gruppo di tifosi. Quando tutta questa assurda storia italiana è iniziata l’unico aspetto che contava è stato anche l’unico che nessuno ha preso in considerazione: il calcio della gente. Questa storia ha un odore insopportabile, sa di politica, la peggiore, quella di propaganda. Il Franchi è diventato ostaggio dei politici, lo strumento ideale per puntare alle elezioni di fine giugno a Palazzo Vecchio. Così, se non era credibile l’intera situazione prima che si scatenasse la bagarre, adesso lo è ancora di meno".