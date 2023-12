COR.SPORT, Firenze sogna: record Italiano a tre punti

FirenzeViola.it

Battere il Torino oggi regalerebbe diverse soddisfazioni personali a Vincenzo Italiano. Le rammenta il Corriere dello Sport, oggi in edicola, spiegando che un successo dei viola (quindi 33 punti in classifica) consentirebbe al tecnico siciliano di superare il proprio record di punti nel girone d’andata da quando allena in Serie A (ne fece il 32 il primo alla Fiorentina), ma anche di tenere la squadra in zona Champions e di stabilire il miglior punteggio nelle prime 19 partite di campionato da quando Commisso è alla guida del club.

E un’altra vittoria gli consentirebbe di raggiungere le 66 ottenute da Giancarlo De Sisti, di sicuro un allenatore non banale nella storia di questa società dopo esserne stato il capitano in campo del secondo e ultimo scudetto ormai più di mezzo secolo fa. Piccole soddisfazioni da raggiungere dopo le due vittorie di fila con Verona e Monza, per una squadra che dalla ripresa del campionato non perde dal ko di San Siro contro il Milan (25 novembre).