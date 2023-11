COR.SPORT, Fiorentina a caccia di un'altra goleada

FirenzeViola.it

Prima nel suo raggruppamento al giro di boa, senza sconfitte e con il miglior attacco di tutta la Conference. Una partenza già migliore rispetto a quella dello scorso anno, quando i Viola si trovavano a rincorrere l’Istambul Besaksehir senza successo. È anche per questo motivo che Italiano non intende accontentarsi, provando a ripetere, se possibile, la goleada vista all’andata, aumentando il divario con Genk e Ferencvaros che al momento hanno 5 punti come i Viola. Biraghi e compagni però possono contare su un doppio vantaggio sui rivali: innanzitutto la differenza reti è migliore (+6 Fiorentina, +2 le altre); inoltre lo scontro diretto tra ungheresi e belgi obbligherà almeno una delle due a lasciare qualcosa per strada.

Per consolidare il primo posto Vincenzo Italiano si affiderà a M’Bala Nzola, che avrà il compito di mettere in ghiaccio quanto prima possibile il match, magari scacciando via un po’ di brutti pensieri che hanno caratterizzato il suo avvio di stagione. I numeri dicono un gol in 838 minuti e una fiducia momentaneamente molto bassa, che ha portato l’angolano anche ad affidarsi ad un mental coach.