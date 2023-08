COR.SPORT, Ecco le parole di Italiano in vista di stasera

FirenzeViola.it

L'edizione odierna del Corriere dello Sport dedica un fondo alla Fiorentina. "Siamo carichi e pronti per questa nuova stagione, sperando che sia ricca di emozioni e di soddisfazioni come quella passata". Queste le parole del tecnico Vincenzo Italiano nell'attesa della partita di stasera contro il Genoa. A differenza dello scorso anno se la Fiorentina giovedì 24 e giovedì 31 saprà avere la meglio sul Rapid Vienna nel doppio confronto dei play-off e prendersi così la Conference League, sarà impegnata quest’anno su ben quattro fronti: la Supercoppa Italiana è il quarto. "Sono arrivati tanti giocatori di qualità, giovani e meno giovani, che ci daranno una grossa mano. Li inseriremo gradualmente mettendoli a conoscenza del mondo Fiorentina: noi e loro dovremo essere bravi ad accelerare il percorso, perché ora iniziano le partite vere, che contano. Ma sono fiducioso: i nuovi hanno cultura del lavoro e hanno capito che sono in un ambiente dove bisogna andare al massimo. Ovviamente, i “vecchi” hanno il compito di dare il loro contributo per farli ambientare nel più breve tempo possibile. Siamo convinti delle nostre potenzialità e di quello che siamo: una squadra di valore. Però, dobbiamo dimostrarlo in campo iniziando da domani in una partita tosta e difficile, che sarà subito un esame importante".

Italiano ha commentato anche il passaggio del turno in Conference League del Rapid Vienna e i duemila tifosi presenti questa sera a Marassi: "Se ha segnato cinque gol fuori casa è perché ha personalità e valori, non si arriva fin qui per caso e perciò dobbiamo prepararci bene. L’andata sarà in casa loro, in un ambiente caldo come ne abbiamo trovati sempre l'anno scorso, quindi sappiamo dove andremo. Si sente davvero un grande entusiasmo intorno a noi, i tifosi hanno capito la portata di ciò che abbiamo fatto lo scorso anno: dispiace per come sono andate le finali, ma arrivarci è stato già un grande risultato e in questa stagione vogliamo ripercorrere lo stesso cammino. Speriamo di alimentare l’entusiasmo con le prestazioni e con tante vittorie, affidandoci allo spirito che piace tanto ai fiorentini: uscire sempre dal campo con la maglia sudata"