COR. SPORT, Ecco l'ora del Gallo: "È qui la cresta"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere dello Sport - Stadio lancia il Gallo Andrea Belotti in vista del Frosinone e titola in prima pagina: "È qui la cresta". Italiano sta valutando di lanciare l'attaccante titolare domenica al Franchi e far bruciare così ulteriori tappe al Gallo che a Lecce ha trovato i suoi primi 45 minuti in maglia viola e ora vuole ripartire anche alla voce "gol segnati" dopo essere arrivato a 109 in Serie A.

Se la Fiorentina l’ha scelto e se Italiano si è speso in belle parole, è per la fiducia che hanno nei suoi confronti. Poi c'è la cabala, chiosa il quotidiano: tre precedenti personali contro il Frosinone e tre vittorie con ben quattro gol all’attivo, al Torino.