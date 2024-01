COR.SPORT, È il mese più importante dell'era Commisso

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Il gennaio appena iniziato si prospetta un mese parecchio delicato per le ambizioni della Fiorentina, addirittura - scrive il Corriere dello Sport-Stadio - il più importante dell'intera gestione Commisso, visto che nei prossimi 22 giorni la squadra si giocherà l'accesso alla semifinale di Coppa Italia, un trofeo e una grossa fetta di Champions per quanto riguarda il campionato. Cinque partite - sei in caso di finale di Supercoppa - in uno spazio ridottissimo di tempo in cui è richiesto uno sforzo da parte di tutti.

Commisso lo sa bene, per questo potrebbe seguire dal vivo quanti più impegni possibili, per star vicino alla squadra. Le date del suo rientro in Italia non sono state ancora comunicate ma è probabile che, almeno per il big match al Franchi contro l'Inter in programma il prossimo 28 gennaio, il patron viola sia seduto nelle tribune del Franchi.