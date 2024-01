COR.SPORT, Dodo: la sua gioia per il ritorno in gruppo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport - Stadio, Dodo e Nico Gonzalez sono partiti per l'Arabia insieme ai propri compagni per stare vicini alla squadra. Se l'argentino sta ancora lavorando in maniera differenziata per recuperare dalla lesione di secondo grado al flessore della coscia destra subita il 14 dicembre contro il Ferencvaros, il brasiliano invece è a tutti gli effetti rientrato in rosa. Dopo tre mesi e mezzo di assenza, dalla sfida della Dacia Arena contro l'Udinese in cui si ruppe il crociato del ginocchio destro, l'ex Shaktar è tornato in campo insieme ai a Riyad.

Il terzino brasiliano, comprensibilmente, non ha saputo trattenere la sua gioia e su Instagram ha commentato così il suo ritorno: "Sono tornato, sono molto felice, mi è mancata tantissimo questa sensazione, ringrazio tutti coloro che hanno sostenuto il mio recupero. Ringrazio tutti la Fiorentina, la mia famiglia, i medici, il fisioterapista, il riabilitatore e riatletizzatore Stefano, e i miei compagni. Non vedevo l’ora di stare con loro, e con tutti i tifosi".