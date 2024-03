COR.SPORT, Disastro difesa, vittoria d'orgoglio nascosto

Sulle colonne del Corriere dello Sport, dopo la vittoria della Fiorentina sul Maccabi Haifa nella gara d'andata degli ottavi di Conference League, il noto opinionista Alberto Polverosi si esprime così: "[...] Primo tempo inguardabile, secondo da squadra convinta, cattiva e arrembante, capace di passare da 1-2 a 4-3, con la bellezza di 24 tiri verso la porta. I primi quarantacinque minuti li ha proprio regalati al Maccabi, eppure sembrava tutto semplice, tutto facile, meno di due minuti e gol di Nzola. Difficile sapere se anche i viola hanno pensato di aver già risolto la questione, sta di fatto che dopo la prima, bella e unica azione del primo tempo non hanno più giocato. [...] Dietro, un cumulo di errori (triplo per Milenkovic, ma imperdonabili anche quelli di Kayode e Ranieri) aveva sepolto una difesa disastrosa, schierata senza cambi per la terza volta di fila; in mezzo, la coppia muscolare Mandragora-Duncan avrebbe dovuto quanto meno proteggere la difesa che invece si era aperta di continuo; davanti dopo il gol di Nzola non era stato costruito altro. Male su tutta la linea.

[...] Nel secondo tempo la Fiorentina è tornata in sé, ha pareggiato con Beltran, ha messo sotto il Maccabi, quando sull’unica azione israeliana ha incassato anche il terzo gol ha saputo reagire ancora arrivando di nuovo al pareggio e poi al successo. Che dà il senso pieno all’orgoglio altre volte nascosto di questa squadra".