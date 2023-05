COR.SPORT, Dia si scatena, ma la Fiorentina tiene testa

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Nell'edizione odierna, Il Corriere dello Sport dedica un articolo alla partita di ieri tra Fiorentina e Salernitana finita con il risultato di 3 a 3. Alla tripletta di Boulaye Dia, che firma così il record di gol (15) in una singola stagione nella storia della Salernitana, rispondono Nico Gonzalez, Ikoné e Biraghi. La Fiorentina nonostante sia andata sotto per tre volte consecutive ha sempre costruito il suo gioco, questo perché il tecnico Vincenzo Italiano ha dato un'identità forte alla sua squadra. La partita ha seguito il copione: i granata aspettano e ripartono in contropiede, la Fiorentina alterna possesso palla e verticalizzazioni. Quella dell'Arechi è stata una partita piena di emozioni, complici anche i diversi errori delle due squadre, come quello di Igor che prova a mettere in fuorigioco Dia ma senza successo, concedendo così una grande occasione al senegalese che la sfrutta al meglio mettendo la palla alle spalle di Terracciano. Successivamente dopo un uno-due tra Ikone e Dodo, il terzino brasiliano arriva al cross e Gonzalez stacca più in alto di Daniliuc siglando il momentaneo 1-1. Da quel momento arrivano altri due gol di Dia: uno propiziato da un altro errore di Igor e Quarta al quale risponde Ikoné, che dopo aver saltato Ochoa appoggia la palla in rete, e uno dagli 11 metri, dopo che Terracciano ha abbattuto Mazzocchi, ma Biraghi pareggia con una punizione "sporca" e firma il definitivo 3-3.