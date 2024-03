COR.SPORT, Conference: alzarla è più del 6° posto per i viola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

"Conference, casa viola". Inizia così l'approfondimento del Corriere dello Sport sulla Fiorentina e la sua storia col torneo, di cui è stata finalista lo scorso anno. Nove vittorie di fila e la conquista della finale di Praga, è la striscia messa a segno la passata edizione. Esclusi i playoff d’ingresso, sono sette le gare finora disputate dalla Fiorentina con 3 vittorie e 3 pareggi che hanno prodotto il primo posto da imbattuta nel girone, più il successo per 4-3 sei giorni fa sul neutro di Budapest.

La Conference è casa della Fiorentina, tanto che la finale di Atene del prossimo 29 maggio è un traguardo cercato forse più del sesto posto in campionato - si legge -, che vale la prossima Europa League (anche vincere la Conference dà lo stesso risultato) e più della Coppa Italia.

La Fiorentina vuole mettere le mani sulla Conference e alzarla sotto al cielo del Partenone: stop. Trentasette gol realizzati in 15 partite nella stagione 2022-23 (39 in 17 compresi i playoff con il Twente), 18 già segnati in 7 partite nel 2023-24 (20 in 9 considerando in questo caso i playoff con il Rapid Vienna), con medie sempre abbondantemente sopra i 2 a gara, riprove inconfutabili che la Fiorentina in Europa è a casa propria: a patto che faccia la… Fiorentina - chiosa il Corriere -