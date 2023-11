COR.SPORT, Con Italiano grande incapacità nelle rimonte

FirenzeViola.it

Curioso dato sottolineato oggi dal Corriere dello Sport in merito alla Fiorentina: da quando c’è Vincenzo Italiano in panchina, sono state 48 le partite in cui i viola sono passati in svantaggio iniziale. E di queste, in ben 32 occasioni è arrivata la sconfitta, mentre la vittoria c’è stata solo 6 volte (e 10 pareggi a chiudere il quadro).

Preoccupa il dato dei ko, e la riprova si è avuta recentemente con Inter, Empoli, Lazio, Juventus e Milan (ma, volendo, sarebbe corretto includere anche 1-0 subìto a Vienna contro il Rapid nei playoff di Conference), quando la Fiorentina, dopo aver incassato la prima rete, si è spesso dimostrata incapace di reagire con lucidità e concretezza per riprendere in mano la partita, finendo poi per perderla.

Un problema di testa legato ai calciatori o di difficoltà nel fare le scelte giuste in corso d'opera per chi siede in panchina - si chiede il quotidiano - ? Come in tutte le cose, la verità sta nel mezzo.