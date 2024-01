COR.SPORT, Commisso: lei crede o no alla Champions?

FirenzeViola.it

Nell’analizzare il momento attraversato dalla Fiorentina, il Corriere dello Sport-Stadio si pone tre domande: la Fiorentina si è persa, si è fermata o è solo appannata? Quali errori ha commesso in questo inizio di nuovo anno? Di cosa ha bisogno per riprendere a correre?

Il 2023 si era chiuso con tre vittorie per 1-0 che avevano fatto perdere le tracce della squadra capace di segnare meno reti soltanto di Real Madrid, Bayern Monaco, Bayer Leverkusen e Liverpool, ma aveva dato una nuova linfa alla difesa. Nel 2024 invece l’attacco si è proprio fermato e la difesa ha ripreso ad essere poco solida: in tal senso il gol di Simeone ne è un esempio classico.

Per quanto riguarda gli errori, la Fiorentina già a Reggio Emilia si era presentata con Brekalo e Ikone, ma Italiano ha deciso di riproporre la coppia anche a Riyad. Le assenze sono un’attenuante ma Italiano avrebbe comunque potuto ricorrere a Parisi o ad un cambio di modulo: serviva un’idea che Mazzarri ha avuto e Italiano no.

Dopo il rigore fallito la squadra nel secondo tempo ha sbattuto per 45 minuti sul muro partenopeo, senza idee e senza quella brillantezza a cui ci eravamo abituati. A questo punto una domanda per Commisso: crede davvero nella Champions? Se sì in questi ultimi giorni dovranno essere presi un esterno e una punta vera, altrimenti ci sarà il rimpianto di non averci provato.