COR.SPORT, Carenze viola note a tutti, tranne ad ACF

Come sottolinea questa mattina Il Corriere dello Sport-Stadio, il punto debolissimo dei viola - alla vigilia della gara con l'Empoli - era noto a tutti, tranne agli stessi viola, e sta nella straordinaria capacità di incassare un contropiede dopo l’altro, con la difesa sempre per l’aria e mai in area. Così è successo al Castellani, dove però la Fiorentina ha stabilito quasi un record al contrario, un record... tattico: in vantaggio di un gol, in trasferta, con tre punti di cui la squadra aveva un bisogno estremo, si è fatta infilare in contropiede non una, non due, ma tre volte finché è arrivato quello giusto per l’Empoli, quello che ha portato al rigore dell’uno a uno.

E così è finita con la Fiorentina sotto la curva dei loro tifosi, a testa china, a incassare la prima vera contestazione della stagione: “Meritiamo di più” e “Fuori le p...”. Poi è toccato anche alla società, con il classico “Per poter vincere bisogna spendere”. Ieri, i due acquisti di gennaio, Faraoni e Belotti, hanno deluso come il resto della squadra.