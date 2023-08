COR.SPORT, Brucia la gara di Vienna: la Viola vuole vincere

FirenzeViola.it

L'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio scrive un articolo dedicato alla Fiorentina, iniziando dal brutto stop di Vienna. La sconfitta con il Rapid Vienna brucia ancora in casa Fiorentina, ma non per questo Vincenzo Italiano vuole guardare con scarsa fiducia ai prossimi appuntamenti. In Serie A i viola hanno mostrato la loro miglior versione e già oggi contro i salentini l'obiettivo sarà tornare a vincere per presentarsi a San Siro con il primato in classifica: "Del ko col Rapid ci resta la consapevolezza che non bisogna mai sottovalutare nessuno. Nella ripresa abbiamo reagito bene e sono convinto che ci porteremo dietro quel carattere". Sabiri ancora non ha recuperato la botta al ginocchio e Ikone non è al 100% per un problema all'anca mentre Amrabat sta proseguendo il suo lavoro personalizzato, Jovic sempre più ai margini della rosa.

La sensazione è comunque quella che, nonostante le diverse assenze, Italiano sia intenzionato ad operare più di un cambio rispetto alla squadra che ha giocato in Austria. L'allenatore sembra intenzionato a far ruotare tutta la difesa: dal 1' dovrebbero giocare sia Kayode che Parisi e Martinez Quarta al centro; confermato invece il blocco in mediana con Arthur e Mandragora i due protagonisti; sulle fasce Italiano potrebbe dare una chance a Sottil e Kouame, alle spalle di Beltran, confermato Bonaventura.